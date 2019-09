Vader furieus omdat overleden dochter verkeerde nummer voor zelfmoordlijn kreeg

Een Nederlands meisje belde drie keer na elkaar de hulplijn 113, maar kreeg daar niemand aan de lijn. Ze stapte uiteindelijk uit het leven. Het nummer bleek nadien enkel bereikbaar via 0900 0113, terwijl ze van haar psycholoog een ander had gekregen.

De stiefvader van het meisje spreekt tegenover het Nederlandse RTV Noord over een “familiedrama”. Had zijn stiefdochter het juiste nummer gekregen, dan leefde ze misschien nog. Ze had het nummer nochtans van haar psycholoog meegekregen. “Ze heeft drie keer gebeld naar 113, maar dat nummer bestaat helemaal niet. Je moet 0900 0113 bellen om de Zelfdmoordpreventielijn te pakken te krijgen. Dat is ons helemaal niet verteld.”

Zijn stiefdochter had haar beste vriendin nog gesms’t ’s avonds: “Dat kutnummer werkt niet.” Maar haar vriendin las het berichtje pas ’s morgens en kon haar niet meer bereiken.”

De Zelfmoordpreventielijn zegt dat het vooral dat nummer communiceert - het heeft Stichting 113 en is te bereiken via 113.nl - omdat de meeste gesprekken via chat op de site verlopen.

De stiefvader schreef in een brief aan politici om duidelijk te maken dat 113 géén telefoonnummer is. Hij vraagt om het nummer te wijzigen, of bellers die 113 bellen automatisch door te schakelen naar de Zelfmoordpreventielijn. “Als iemand op het randje staat en 113 niet werkt, is dat de druppel.” Om dezelfde reden vraagt hij ook om het nummer gratis te maken, zodat ook jongeren zonder beltegoed dat kunnen bereiken.