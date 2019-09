Na de emotionele toespraak: Helpt Greta Thunberg de klimaatzaak eigenlijk wel vooruit?

De een ziet er een teken in van opgeklopte hysterie, de ander van terechte woede. De vlammende toespraak van Greta Thunberg (16) op de klimaattop in New York laat niemand onbewogen. Kreeg het meisje een half jaar geleden nog van critici te horen dat ze emotieloos was, wordt ze nu weggezet als té emotioneel. De vraag rijst: is het meisje nu een vloek of een zegen voor het klimaatdebat?