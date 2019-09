Deze week staan de 1/16e finales in de Beker van België op de kalender. Daarin nemen de teams uit de Jupiler Pro League het op tegen de “kleintjes”. Aan u om te bewijzen dat onbekend niet altijd onbemind hoeft te zijn: wat weet u over de ploegen die in de Croky Cup aan zet zijn tegen de grote kanonnen?

Mandel United neemt het in de "Skyline Arena" op tegen KV Oostende. Het West-Vlaamse team ontstond in 2017 uit een fusie van twee teams aan de rivier de Mandel. Ingelmunster en ...

KSK Ronse ontvangt landskampioen Racing Genk. In een ver verleden vierde Ronse nog promotie naar eerste provinciale dankzij een coach die nu in de Jupiler Pro League actief is. Wie zoeken we?

Sympathiek van Cercle Brugge: om het amateurvoetbal te steunen, geeft het de recette van de bekerwedstrijd aan de Waalse tegenstander. Tegen wie neemt de Vereniging het op in Jan Breydel?

Seraing United krijgt KV Kortrijk over de vloer. Ex-voetballer Christophe Grégoire is daar nu trainer, maar nog geen vijf jaar geleden was een nog veel grotere naam coach van de Luikenaars. Wie zoeken we?

Eupen gaat woensdagavond op bezoek bij Cappellen FC. Die Antwerpse club recupereerde voor haar stadion de lichtmasten van een andere ex-eersteklasser. Welke club laat nu haar licht schijnen over het veld van Cappellen?

Dessel Sport en Moeskroen kijken elkaar alwéér in de ogen in de Croky Cup. Dat gebeurde de voorbije seizoenen al wel vaker. De hoeveelste Dessel-Moeskroen in de beker in vijf jaar tijd is dit?

In het Gemeentelijk Parkstadion van Boom ontvangt Rupel Boom Charleroi. Glen De Boeck was lange tijd de bekendste ex-speler van Rupel Boom, tot een huidige Rode Duivel er kwam spelen. Welke international trok ooit nog het shirt van Boom aan?

Lommel United, dat donderdagavond op Sclessin kan stunten, leverde al heel wat spelers aan de Jupiler Pro League. In het seizoen 2012-2013 liepen er zelfs twee spelers rond die vandaag bij elke eersteklasser een basisplaats zouden hebben. Hans Vanaken en ...?

Voor één van de Buffalo's wordt de wedstrijd op het veld van Eendracht Aalst sowieso dat tikkeltje specialer, omdat hij er z'n ex-club treft. Wie speelde ooit voor Aalst en maakt nu het mooie weer in de Ghelamco Arena?

Verlaine, een ploeg uit tweede amateur, staat voor een zware opdracht op bezoek bij Union. De Brusselaars raakten vorig jaar immers tot in de halve finales van de beker, nadat ze Anderlecht en Genk al uitschakelden. Welke uiteindelijke finalist hield Union uit de finale?