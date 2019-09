Zo groot is het verschil tussen Francs Borains en Santiago Bernabéu nu ook weer niet voor Club Brugge

Zes dagen voor Club Brugge zich kan vergapen aan het Santiago Bernabéu van Real Madrid kan het vanavond al eens zijn ogen uitkijken op bezoek bij Royal Francs Borains, Henegouwse club in tweede amateurklasse. En met een beetje goede wil: het Real Madrid van de Borinage. Waar Rode Duivels passeerden, de voorzitter het voor bekeken hield en de trainer in de leer ging bij... de Koninklijke.

Francs Borains of Real Madrid, wat scheelt het eigenlijk? Hier in Henegouwen dragen ze ook het koninklijke prefix Royal, zoals Real. Het Robert Urbain-stadion is net als in Madrid genoemd naar een belangrijke ...