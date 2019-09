Moeder van man die burgemeester vermoordde: “Was zijn droom niet kapotgemaakt, dan was er niets gebeurd”

“Was hij bij het leger binnengeraakt, zou er niets gebeurd zijn. Het was de grootste desillusie van zijn leven.” Die boodschap klonk op de tweede dag van het assisenproces in Bergen rond de vermoorde burgemeester Alfred Gadenne (71), over beschuldigde Nathan Duponcheel (20). Overigens niet alleen uit de mond van zijn moeder, maar ook uit die van een psycholoog. Dinsdag kwamen ook de weduwe en het zus van de slachtoffer aan het woord.

Het was een team van experts - twee psychiaters en een psycholoog - dat als eerste het woord nam dinsdag op het proces rond de burgemeester die in september 2017 werd vermoord. Zij focusten vooral op de rol van de zelfmoord van Nathans vader in 2015. Het was namelijk de jongen die zijn vader had gevonden. Volgens de experts ontwikkelde hij daardoor nachtmerries. Dat het gezin bleef wonen op de plek waar zijn vader uit het leven stapte, voedde zijn emoties.

Wat nog meer olie op het vuur gooide, was dat hij mislukte in de liefde - hij werd afgewezen - en in zijn droom: het leger. “Als hij in het leger was opgenomen, zou het anders gelopen kunnen zijn”, zei dokter Morel.

Die boodschap bracht ook zijn moeder later op de dag. “Het is een tragedie. Hij heeft spijt en moet er de rest van zijn leven mee leven. Als hij in het leger had gemogen, zou er niets gebeurd zijn. Dat was zijn droom. En de grootste desillusie van zijn leven.”

Verder vertelt ze dat haar andere twee kinderen naar de psycholoog gingen na de zelfmoord van hun vader, maar Nathan dat niet wilde. “Het was altijd moeilijk om te weten wat hij denkt of voelt. Nathan was eenzaam, teruggetrokken.”

Weduwe: “Ik had een voorgevoel”

Voor de weduwe van de burgemeester maakten de excuses niets uit. “Je hebt een moord begaan. Nietwaar, Nathan?”, sprak ze hem toe. De vrouw legde uit dat ze een voorgevoel had toen hij thuis vertrok. “Hij zei dat hij de poort van het kerkhof ging sluiten. Ik had een voorgevoel dat iets zou gebeuren.”

Volgens de zus van het slachtoffer draait het allemaal rond de dood van Nathans vader, die pas was ontslagen als administratief bediende bij de gemeente en waarvoor zijn familie de burgemeester verantwoordelijk achtte. Ze beschreef op het proces het tafereel bij de rouwplechtigheid van Nathans vader Olivier. “Zijn moeder zei me dat het door mijn broer was dat Olivier dood was. Alfred vertelde me dat de oom van Olivier hem hetzelfde had gezegd. Hij wilde mijn broer zelfs de hand niet schudden.”

De huidige burgemeester van Moeskroen kwam dinsdag ook nog aan het woord. Brigitte Aubert was de laatste die hem nog levend had gezien. “Ik kon de hele avond met hem praten, we kenden elkaar goed. Hij was een vriend. En hij heeft altijd zo goed mogelijk gehandeld, nam nooit haastig een standpunt in. Hem opvolgen, was zwaar.”