MR wil verbod op verkoop lachgas aan minderjarigen

Ontslagnemend minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft als parlementslid een wetsvoorstel klaar om de verkoop van lachgas aan minderjarigen te verbieden.

Ook in Wallonië is het inhaleren van lachgas een kwalijke trend geworden bij scholieren. Bacquelaine wijst op de gezondheidsrisico’s, maar ook op het feit dat lachgas voor “minderjarigen heel vaak de eerste kennismaking is met recreatief drugsgebruik, voor ze overschakelen op andere middelen die nog gevaarlijker zijn voor de gezondheid.”

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaf deze zomer aan niet gewonnen te zijn voor zo’n verbod. Hij ziet meer heil in preventie. Onlangs voerden enkele Vlaamse gemeenten al een verkoopsverbod in, waardoor lachgas daar niet langer mag worden verkocht in bijvoorbeeld nachtwinkels en horecazaken.

