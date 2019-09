Kris Peeters pleit voor één Europees systeem van lage emissiezones: “Nu zorgt het voor verwarring”

In verschillende EU-landen bestaan in totaal al 225 lage emissiezones om de meest vervuilende voertuigen uit de stad te houden. Maar zo goed als nergens wordt hetzelfde systeem gebruikt. Zelfs in ons land werkt de LEZ in Antwerpen anders dan in Brussel. “Dat heeft een duidelijke invloed op de interne markt en zorgt voor verwarring bij automobilisten, bij vakantiegangers, maar ook bij professionelen zoals vrachtwagenchauffeurs”, zegt Kris Peeters.