De rockster-rechter van 74 die Boris Johnson in het stof deed bijten: wie is Brendan Hale, de “Beyoncé van justitie”?

De Britse geschiedenisboeken hebben er een nieuw hoofdstuk bij. Daar hoort de foto bij van Brendan Hale (74), voorzitster van het Hooggerechtshof. Voor het eerst is een Britse premier veroordeeld omdat hij onwettig gehandeld heeft, zo besliste het 11-koppige Hof unaniem. Lady Hale noemde de opschorting van het parlement op vraag van Boris Johnson “onwettig, leeg en zonder effect”. Hale had al een opmerkelijk curriculum, er komt nog een belangrijk addendum bij.

Barones Hale van Richmond is niet bepaald wat men van een voorzitter van een Hooggerechtshof verwacht. Ze is geen stijve verschijning met het gezicht altijd in een ernstige plooi, maar duikt ook op waar ...