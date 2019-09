Meteen verrassing in de beker: Cercle Brugge blameert zich tegen ploeg uit tweede amateur, ook Waasland-Beveren sneuvelt al

De eerste wedstrijden in de zestiende finales van de Beker van België hebben meteen een verrassing opgeleverd. Cercle Brugge ging in het eigen Jan Breydelstadion de boot in tegen US Rebecquoise uit de tweede amateurklasse en is meteen uitgeschakeld. Ook Waasland-Beveren overleefde de zestiende finales niet. Het gaf op de Freethiel een 3-1-voorsprong uit handen in een spectaculaire match tegen Westerlo: 3-4.

Met Rebecquoise kreeg Cercle Brugge een op papier hapklare brok voorgeschoteld. Maar na tien minuten keek de Vereniging in het Jan Breydelstadion zowaar tegen een 0-1 achterstand aan. Een schot van Cyril Rosy week af op Panzo, doelman Hubert was geklopt: 0-1. De Waals-Brabanders wisten nadien stand te houden, waardoor groen-zwart de eerste eersteklasser is die sneuvelt in deze editie van de Croky Cup.

Heel lang was het echter niet wachten op nummer twee, want Waasland-Beveren, dat op hetzelfde moment begonnen was als Cercle, ging in een spectaculaire match onderuit tegen Westerlo (1B). Nochtans leken de Waaslanders met een 3-1-stand bij de rust hun schaapjes al op het droge te hebben. Een owngoal van Keita, een treffer van Ghobo en een goal van De Schryver in blessuretijd draaiden de situatie echter nog helemaal om: 3-4.