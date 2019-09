Zijn collega-docenten aan de PXL zetten een benefiet op poten voor Arno Barzan (31) uit Heusden-Zolder, de brandweerman en PXL-lector die in augustus zwaargewond raakte bij de zware brand in Beringen.

Zondag 11 augustus brak er brand uit in een leegstaand pand aan de Koolmijnlaan in Beringen. Arno was die fatale zondag een van de drie brandweermannen die als eersten het brandende gebouw binnengingen ...