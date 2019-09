Braziliaanse ouders van sterrenchef volgen zoon naar Gent: “Mama houdt meer van stoverij dan van mijn keuken in Oak”

Gent -

Van een huis op de rand van de jungle in Brazilië naar de Hoogstraat in Gent. De opmerkelijkste verhuizing van dit jaar is die van Roberto (69) en Adna (74) Ballardin. Ze zijn de ouders van Marcelo Ballardin, de sterrenchef van restaurant Oak. “Door hen opnieuw dicht bij me te hebben, besef ik pas hoe hard ik mijn familie heb gemist.”