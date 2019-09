Dieven ‘lachend kakske’ niet naar rechtbank: “Eenmalige kwajongensstreek”

Leuven / Oostende - De vijf jongeren die aan het begin van de zomer de verdwaalpaal met het ‘lachend kakske’ op het strand van Oostende hebben gestolen, zullen niet voor de rechtbank moeten verschijnen.

Het leek even het script van een derderangs soap aan het begin van de zomervakantie in Oostende. De stad had daar toen verschillende verdwaalpalen op het strand geplaatst. Eén ervan was die met het bekende ‘lachend kakske’. Maar het ding stond er nog geen week of vijf Leuvense studenten namen de paal tijdens een nachtje stappen mee naar het appartement aan zee waar ze verbleven. De jongemannen waren daar best trots op en plaatsten foto’s en filmpjes van hun avonturen op sociale media. Pas ’s anderendaags, toen de opvallende diefstal in de media aandacht kreeg, beslisten ze om die beelden te verwijderen. Maar iemand had er al een screenshot van genomen en de bewakingscamera’s hadden de vrienden ook met de verdwaalpaal geregistreerd. Ze konden dan ook al snel worden geïdentificeerd.

De jongeren excuseerden zich na de feiten meteen uitgebreid bij de Oostendse burgemeester Bart Tommelein. Twee dagen later hielpen ze bovendien vrijwillig het strand opruimen. De kosten voor het terugplaatsen van de verdwaalpaal liepen wel op tot 750 euro. Het is niet duidelijk of ze dat bedrag opgehoest hebben.

Voor een bijkomende sanctie hoeven de vrienden niet te vrezen. Het parket besliste immers de zaak te seponeren. Volgens het parket ging het om een eenmalige kwajongensstreek onder invloed van alcohol. De vijf behouden een blanco strafregister.