Maxime Lestienne in voorselectie Rode Duivels

Het gaat snel voor Maxime Lestienne (27). De aanvaller van Standard was nog niet zo lang geleden zo goed als afgeschreven, maar heeft zich na een indrukwekkende seizoenstart weer helemaal in de kijker gespeeld. Bondscoach Roberto Martinez gaf recent al aan verrast te zijn door de prestaties van Lestienne en voegde de daad bij het woord: hij nam de vleugelspits op in de voorselectie van de Rode Duivels voor de komende interlands tegen San Marino en Kazachstan van 10 en 13 oktober. Lestienne, dit seizoen al goed voor vijf competitiegoals, werd één keer eerder opgeroepen voor de nationale ploeg. Dat was in mei 2013 onder Marc Wilmots. In de oefeninterland tegen de VS (2-4-winst) kwam hij echter niet van de bank. Afwachten of dat er straks wel van zal komen. Daarvoor moet Lestienne uiteraard eerst tot de definitieve ­selectie behoren.