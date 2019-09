Dessel alwéér tegen Moeskroen in de beker: “Het leek een grap”

Dessel Sport blij, want het treedt vanavond aan in de 1/16de finales van de beker. Dessel Sport boos, want het werd alwéér tegen Moeskroen geloot. Voor de derde keer in vier jaar: je zou voor minder ontgoocheld zijn. Bij de Kempense club uit de hoogste amateurklasse hadden ze eens op Anderlecht, Genk of Club Brugge gehoopt.

Kevin Janssens (foto), de 33-jarige ex-middenvelder van Lierse en Cercle Brugge, maakte de vorige twee bekerduels tegen Les Hurlus mee en is er nu opnieuw bij. “Na de loting zeiden ze mij aan de telefoon dat het Moeskroen was. Ik dacht dat het een grap was, dat ze aan het zeveren waren, zelfs twee minuten later nog. Ik heb dan maar opgehangen. Tja, komaan: wie gelooft zoiets?”

“Het is echt een ongelofelijk toeval. Vooral het bestuur is er niet zo blij mee, want als er duizend man komt kijken, zal het veel zijn”, zegt Janssens. “Maar we maken er het beste van. De vorige duels verloren we, derde keer goeie keer, hopelijk. En dan een goeie loting. Eupen hoeft niet, ik wil een ploeg die we verdienen.”