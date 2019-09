Democraten starten afzettingsprocedure tegen president Trump: “Hij heeft de wet overtreden. Niemand staat boven de wet”

Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, heeft dinsdagavond aangekondigd dat de Democraten een impeachmentonderzoek opstarten tegen president Donald Trump. Het besluit komt er na een erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Daarin zou Trump Zelenski onder druk hebben gezet om belastende informatie over de Bidens naar boven te spitten.

“Trump heeft duidelijk de wet overtreden”, zei Pelosi tijdens een statement. “De president moet zich aan de wet houden. Niemand staat boven de wet.”

Ze verwees daarmee naar een telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met Zelenski, waarin Trump herhaaldelijk zou aangedrongen hebben op een onderzoek naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Acht keer zelfs, volgens de Wall Street Journal. De zoon van Biden is volgens Trump betrokken bij het gedwongen vertrek van een Oekraïense aanklager. Trump raadde Zelenski ook aan daarover te spreken met zijn advocaat Rudolph Giuliani.

Kort daarvoor had de regering-Trump voor 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne bevroren. Dat laatste zou niet ter sprake zijn gekomen tijdens het telefoongesprek. Maar de vraag is of Trump op die manier toch Zelenski onder druk zette om belastende informatie over de Bidens boven te spitten. En dat ligt ontzettend gevoelig: Biden is namelijk goed op weg om Trumps grote uitdager te worden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

Waren Democraten als Nancy Pelosi tot voor kort nog fervente tegenstanders van het opstarten van een impeachmentprocedure, dan veranderde dat de afgelopen uren volledig, na het bekendraken van steeds meer details over het telefoongesprek tussen Zelenski en Trump. Campagnemedewerkers van Joe Biden maakten dinsdagmiddag al duidelijk dat Biden er voorstander van is de impeachmentprocedure op te starten, mocht Trump blijven weigeren een transcriptie van het gesprek vrij te geven. Elizabeth Warren, een belangrijke uitdaagster van Biden voor de Democratische nominatie, noemde het voorval eerder al “het definitieve bewijs dat er onmiddellijk een impeachmentprocedure tegen Trump moet worden opgestart”.

“Heksenjacht”

In een poging de controverse de kop in te drukken, had Trump dinsdagavond aangekondigd bereid te zijn om een letterlijke transcriptie van het telefoongesprek vrij te geven. Eerder op de dag heeft de Amerikaanse president al toegegeven dat hij er tegen Zelenski inderdaad mee had gedreigd om de militaire hulp te bevriezen. Volgens Trump had dat echter niets te maken met het oppoken van een lastercampagne tegen Biden, maar deed hij dat “uit frustratie om het feit dat Europa niet meebetaalt aan de militaire hulp voor Oekraïne”.

Trump reageerde enkele uren voordien al op de op handen zijnde impeachmentprocedure. In het gebouw van de Verenigde Naties in New York sprak hij over een “heksenjacht”. “Dit is belachelijk, dit is een heksenjacht. Ik sta op kop in de opiniepeilingen, dus het enige wat de Democraten nog kunnen bedenken om mij te stoppen is om mij af te zetten. Nooit eerder is een Amerikaanse president dit overkomen. Nonsens”, zei Trump. “Wanneer het transcript er is, zal iedereen kunnen zien dat het om een perfect legitiem telefoongesprek gaat, waar helemaal niks mis mee is.”

PRESIDENTIAL HARASSMENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Na de aankondiging van het in gang zetten van de procedure reageerde de president via Twitter: “Zo’n belangrijke dag bij de Verenigde Naties, zoveel werk en zoveel succes en de Democraten hebben besloten om alles te ruïneren en naar beneden te halen met nog meer breaking news heksenjacht rommel. Zo slecht voor ons land!” Hij volgde dat bericht op met nog enkele tweets waarin hij het onder meer had over “presidentiële intimidatie” en zei: “Ze hebben de transcriptie van het telefoongesprek niet eens gezien. Een totale heksenjacht!”

Weinig kansrijk?

Blijft de vraag hoe kansrijk zo’n poging tot impeachment zou zijn. Zelfs als Trump “impeached” wordt in het Huis, moet daarna nog twee derde van de senatoren instemmen met de afzetting van de president. En in de Senaat hebben Trumps Republikeinse partijgenoten een meerderheid. Daarnaast is het aangewezen dat een breed deel van de Amerikaanse publieke opinie om zo’n impeachment roept. Maar Amerika is sterk verdeeld, en enkel de Democraten willen dat Trump wordt afgezet.

Saillant detail: in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Trump woensdag een ontmoeting met Zelenski. Het Oekraïense staatshoofd zei in een interview met Voice of America dat hij uitkeek naar een “erg warme ontmoeting”.