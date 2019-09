Schokkende beelden van Chinese deportatie van moslimminderheid

Op YouTube zijn schokkende beelden opgedoken van de Chinese oproerpolitie die honderden vermoedelijke Oeigoeren kaal scheert, vastbindt en vastketent. De dronebeelden kunnen het bewijs zijn van de deportatie naar concentratiekampen. China ontkent het bestaan van concentratiekampen, maar volgens eerder onderzoek zouden ongeveer een miljoen mensen in kampen worden vastgehouden. Het gebeurt zelden dat er beelden vanuit die kampen opduiken of dat iemand er in slaagt het transport van mensen naar die kampen vast te leggen.

Volgens experts zijn de mensen, die op de beelden uit de treinen worden gehaald en moeten knielen op de grond, Oeigoeren. Die moslimminderheid, die in het noordwesten van China woont, vormt volgens de Chinese overheid een gevaar.

De Oeigoeren op de beelden zullen volgens mensenrechtenorganisaties voor onbepaalde tijd worden vastgehouden in de kampen. Daar zijn ze verplicht Mandarijns te leren en groot respect te tonen voor de president Xi Jinping en de Communistische Partij. Wie het in zijn hoofd haalt te rebelleren, wordt gestraft of gemarteld. (thv)