Spanje mag Franco uit “showgraf” halen

Het gigantische granieten kruisbeeld torent zo hoog boven de omgeving uit – dik 150 meter hoog, om precies te zijn – dat je de plek bij mooi weer zelfs vanuit hoofdstad Madrid kan zien, zo’n 40 kilometer verderop. De Vallei der Gevallenen is een indrukwekkend, bevreemdend oord. En de pijnlijkste plek van Spanje.

Hier liet dictator Francisco Franco in de jaren 40 en 50 een gigantisch monument bouwen om de Spaanse burgeroorlog te herdenken. In de rotsen is een gigantische kerk uitgehouwen, van 260 meter lang en 22 meter breed. Op de prominentste plek achter het altaar ligt Franco zélf. Voorlopig nog.

Het Spaans Hooggerechtshof heeft immers geoordeeld dat de regering mag doorgaan met haar plan om de stoffelijke resten op te graven en te verhuizen. De socialistische regering wil een minder controversiële, een minder pronkerige en minder pijnlijke plaats.

Fascistische groet

“Want tot nu verheerlijkt het monument de dictatuur”, zegt premier Pedro Sánchez. Het is geen plek waar de tienduizenden slachtoffers worden herdacht, het is geen plek van verzoening na de burgeroorlog, maar een symbool voor de overwinning van het fascisme en de dictatuur. Elk jaar op 20 november, Franco’s sterfdag, komen honderden sympathisanten met veel vertoon Franco bejubelen en trots de fascistische groet brengen.

Premier Sánchez deed vorig jaar al de belofte dat Franco zou worden weggehaald uit het praalgraf en dat hij zou worden herbegraven op een kerkhof ten noorden van Madrid, waar ook zijn vrouw ligt. Maar de familieleden van Franco wilden niets van dat plan weten en stapten naar de rechter.

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft nu unaniem beslist om het bezwaar van de nabestaanden af te wijzen. Daarmee zijn al hun juridische middelen uitgeput, lijkt het, al liet de familie weten dat ze desnoods nog naar het Europees gerechtshof stappen. “Dit is een grote overwinning van de Spaanse democratie”, zegt premier Sánchez. “We hebben ons laten leiden door de wil van het volk om het lijden van de slachtoffers van het franquisme te herstellen.”

Waarschijnlijk gaat de regering nu snel over tot de verhuizing: op 10 november zijn er vervroegde verkiezingen in Spanje, en de huidige regering wil niet dat het plan in extremis nog wordt afgevoerd.