Efteling wil uw oud gereedschap en koekoeksklokken

De Efteling wil uw oude gereedschap en koekoeksklokken een plaats geven in hun nieuwe achtbaan. “Zo krijgt de achtbaan authentieke elementen die we niet moeten namaken”, zegt woordvoerder Kurt Peeters.

De nieuwste attractie komt in de plaats van de Bob. Max & Moritz wordt een dubbele achtbaan geschikt voor de hele familie, maar vooral voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. Max en Moritz zijn twee kwajongens uit een Duits kinderboek. De Efteling gebruikt dat verhaal als inspiratie voor de nieuwe attractie.

De Efteling is nu op zoek naar authentiek handgereedschap voor houtbewerking en koekoeksklokken. Spullen die in aanmerking komen zijn handzagen, beitels, handboren en koekoeksklokken (groot en klein), maar ook hooivorken, schoffels en harken, originele koebellen met leren riemen, eenvoudige boerenkarren, karrenwielen en raderen in metaal, hout of kunststof.

Wie spullen heeft liggen moet een foto sturen naar de maxmoritz@efteling.com voor 17 november. (nba)