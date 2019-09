12.000 Beerschot-fans willen Anderlecht intimideren: “We hopen dat jonge ploeg onder de indruk raakt”

“Ik wil de beker winnen. Ook daarvoor kwam ik terug.” Zo sprak Vincent Kompany tijdens zijn presentatie bij Anderlecht. Drie maanden later moet de speler-manager vooral hopen dat RSCA de eerste ronde overleeft, want eruit vliegen tegen 1B-club Beerschot zou een catastrofe zijn. Op het Kiel willen 12.000 fanatieke fans het gewonde paars-wit wel nog eens zwaar intimideren. “We hopen dat het jonge Anderlecht onder de indruk raakt.”

Was de snertmatch tegen Club Brugge ground zero voor Anderlecht? Het had 7-1 kunnen zijn en dieper dan dát zal RSCA toch niet vallen? Na de 5 op 24 lijkt Beerschot in de beker de ideale tegenstander om ...