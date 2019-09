CLUBNIEUWS. Trebel meteen weer uit de selectie bij Anderlecht, eersteklassers roteren in de beker

Adrien Trebel zit na zijn eerste basisplaats van het seizoen zelfs niet meer in de kern bij Anderlecht, en zowat alle eersteklassers zullen - al dan niet noodgedwongen - roteren in de beker. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Trebel meteen weer uit de selectie

Na de wanprestatie op Club Brugge wijzigt Kompany zijn selectie voor Beerschot. Adrien Trebel (foto) zit na één basisplaats zelfs niet meer in de kern, maar ook Elias Cobbaut, Françis Amuzu en Pieter Gerkens vallen af. Sommigen krijgen wat rust. In de basiself maken Kayembe, Vlap, Nasri, Doku en Thelin kans om te spelen.

Speler-manager Vincent Kompany en spits Kemar Roofe starten na hun blessures in principe op de bank. Sardella had op Club gewoon krampen en zit nog bij de 18-koppige kern. Kana is weer fit, Zulj is out.

Anderlecht gaat op het Kiel ook niet zot doen. Velen dachten dat RSCA in de beker zou aantreden met het derde, bordeauxkleurige shirt, maar het kiest tegen Beerschot toch voor traditioneel wit. Fier op de clubkleuren dus, ondanks de 5 op 24.

AA GENT. Thorup roteert tegen Aalst

Vadis Odjidja zag gisteren zijn schorsingsvoorstel van drie speeldagen tot nul herleid worden nadat hij zondag in de slotfase van de match tegen Zulte Waregem een rode kaart had gekregen. Zo zit de Gentse aanvoerder vanavond op de bank in de bekermatch tegen Eendracht Aalst, want er zal stevig geroteerd worden. In doel krijgt Coosemans alvast een kans. Thorup: “Er zullen jongens zijn die de kans zullen krijgen om te tonen dat ze klaar zijn als ik hen nodig heb. De beker blijft een doel.”

Het contract van goudhaantje Jonathan David werd met één jaar verlengd tot 2023. “We moeten altijd glimlachen als we op training naar hem kijken”, vertelde Thorup over David. “Als hij nog maar in de buurt van de bal komt, denk je al dat hij gaat scoren. Mentaal gaat hij ook zo goed om met de lof die hij nu krijgt. Dat is misschien wel zijn grootste kwaliteit.”

AA GENT. Chakvetadze mikt op Wolfsburg

In alle rust werkt Giorgi Chakvetadze aan zijn terugkeer na de knieoperatie die hem al enkele maanden aan de kant houdt. De Georgische international hoopt echter blijkbaar sneller dan verwacht opnieuw aan te sluiten bij de hoofdmacht van Jess Thorup. Zo liet ploegmakker en landgenoot Kvilitaia gisteren via Instagram alvast duidelijk verstaan dat Chak aftelt. En als we de kalender erbij nemen, blijkt dat we dan uitkomen bij de week waarin de Buffalo’s op bezoek gaan bij Wolfsburg.

KV KORTRIJK. Kagelmacher ontbreekt in selectie

Gary Kagelmacher ontbreekt in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen RFC Seraing. De Uruguayaan speelde vrijdag zijn 400ste professionele wedstrijd, maar moet verstek geven voor de bekermatch tegen de club uit de eerste amateurklasse. Ook Selemani zit nog niet in de selectie. In zijn zaak werd alsnog geen beslissing genomen door de Brusselse rechter of hij nu al dan niet speelgerechtigd wordt. Het blijft dus afwachten voor Kortrijk wanneer ze de flankspeler zullen kunnen opstellen.

ZULTE WAREGEM. Mensah vervangt geblesseerde Zarandia

Luka Zarandia behoort niet tot de selectie voor de bekermatch van vanavond tegen Duffel. De middenvelder heeft last van de hamstring en blijft uit voorzorg aan de kant. Gideon Mensah is zijn vervanger. We gaan ervan uit dat Francky Dury (foto) zal roteren en het behoort tot de mogelijkheden dat deze aanvallende linksback, die ook als winger kan uitgespeeld worden, zijn eerste speelminuten zal maken.

KV OOSTENDE. Bataille en Canesin hebben bekerschorsing

Doelman Ondoa, die door de Afrika Cup een groot deel van de voorbereiding op de competitie gemist had, maakt zijn seizoensdebuut in de bekermatch op Mandel United. Neto heeft nog wat last aan de kuit, een gevolg van de match tegen Standard. Eerstdaags hervat hij de trainingen. Marquet liep ook schade op aan de kuit bij de verplaatsing naar Genk. Het is nog onduidelijk of hij voor zondag klaar raakt. Palaversa en Hjulsager zijn nog steeds out. Bataille en Canesin sleuren nog een schorsingsdag van de vorige bekercampagne mee.

ANTWERP. De Sart ontbreekt tegen Lokeren

Voor De Sart, die tegen Westerlo een tik incasseerde, komt de bekerontmoeting te vroeg. Ook de verplaatsing naar Oostende van aanstaande zondag haalt de middenvelder mogelijk niet. De Sart trainde gisteren individueel, net als Defour. De ex-Rode Duivel ging onder meer lopen. De Laet bleef binnen. Hij heeft nog steeds last aan de hiel. “Of hij nu morgen of volgende week pas terugkeert, valt moeilijk te voorspellen.” Reservedoelman Lathouwers werd onlangs opnieuw geopereerd nadat hij dit keer zijn andere meniscus scheurde. Hij wordt ten vroegste in januari terug verwacht.

KV MECHELEN. Bijker sluit aan bij de groep

Goed nieuws voor Lucas Bijker en KV Mechelen. De vaste linksback trainde gisteren voor het eerst opnieuw mee met de groep. Bijker viel half augustus uit met een scheur in de hamstrings, maar lijkt nu stilaan klaar voor zijn wederoptreden. Of hij zonder matchritme meteen in de basis wordt gedropt tegen Club Brugge is twijfelachtig. Ook Swinkels, uit voorzorg aan de kant gelaten in Kortrijk met last aan de hamstring, trainde opnieuw met de groep. Gustav Engvall is gestart met de conditionele opbouw na zijn knieblessure. Sheldon Bateau hield het bij een individuele looptraining.

STVV. Brys moet noodgedwongen roteren

Marc Brys moet met een gehavend elftal het Truiense bekeravontuur aanvatten. Zowel Suzuki, Asamoah als De Bruyn zijn niet van de partij tegen OH Leuven. Dat Teixeira de bekerwedstrijd niet haalt, was al geweten, de centrumverdediger raakt zelfs niet fit voor de Limburgse derby zaterdag. Maar Brys heeft dus nog meer zorgen. “Het zou onverantwoord zijn om Suzuki al opnieuw te laten spelen. Tegen Charleroi startte hij voor het eerst, daarvoor viel hij twee keer in. Yuma klaagde ook van stijfheid aan de quadriceps.”