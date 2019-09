Cercle-coach Fabien Mercadal haalt zwaar uit naar eigen spelers na bekerexit: “Wat wij lieten zien, was beschamend”

Ai ai, Cercle toch. Als zelfs godbetert Rebecq – nummer dertien in tweede amateurklasse – al wint in het Jan Breydelstadion, dan moet er meer aan de hand zijn. Het lijkt Anderlecht wel, maar dan zonder Kompany en het geduld van de fans. En dan is er zaterdag al die sleutelmatch tegen Eupen... Fabien Mercadal voelde zich als een bokser na een knock-out.

Wesley Sonck had het maandag al voorspeld: “Ja, er zullen weer eersteklassers sneuvelen tegen de kleintjes.” Gelijk had hij dus. Cercle gaf gisteren het slechte voorbeeld. Een op Panzo afgeweken bal verdween vroeg in de match naast Hubert in doel. Het was de enige bal die hij de hele wedstrijd zag. Maar op geen enkel moment was Cercle in staat om Rebecq uit verband te spelen. Het vertrouwen tikte samen met de minuten weg.

Damien Lahaye, op een blauwe maandag nog aan de slag bij Charleroi en KV Kortrijk, keepte degelijk. Maar mirakels? Nee , die waren niet nodig om dit Cercle op afstand te houden. Het werd zelfs zo erg dat in het slotkwartier het de schaamte voorbij was. Trainer Fabien Mercadal had dan al drie wissels op hetzelfde moment doorgevoerd, maar ook Stef Peeters, Kouamé en Balikwisha konden niet voor de ommekeer zorgen.

En dan duikt toch weer die vraag op waarom al die trainers zo graag roteren in die beker, in België nog altijd de kortste weg naar Europees voetbal. Mercadal liet met Badiashile, Taravel, Dabila, Kouamé, Peeters en Gory zijn beste spelers aan de kant. “We zitten zaterdag met die heel belangrijke wedstrijd tegen Eupen, die we absoluut moeten winnen”, legde de Fransman uit. “Met Taravel moeten we voorzichtig zijn en Dabila kreeg op Antwerp een trap. Maar deze ploeg had sowieso genoeg kwaliteit om – met alle respect – een amateurploeg te kloppen. Op Hubert na waren alle starters trouwens spelers die dit seizoen al minuten kregen in de competitie.”

Morrende fans

Maar ook daarin wil het met drie punten uit acht wedstrijden niet vlotten. Fabien Mercadal valt dan ook niet te benijden. Hij is een veelbelovende maar relatief jonge trainer, die in Frankrijk in de lagere reeksen lang langs de lijn stond in de modder. Vorig jaar kreeg hij zijn kans bij Caen, maar hij degradeerde.

Mercadal weet dat hij niet het krediet heeft dat Kompany bij Anderlecht wel heeft. “In dit vak weet je wat er kan gebeuren als de resultaten uit blijven. Ik kreeg nog geen signalen, althans niet van de directie. Misschien vanavond wel van de spelers, wat zij lieten zien was beschamend. Ik vind dit erg voor onze supporters, die op een dinsdagavond naar hier kwamen om ons aan te moedigen. "

Na de match gaven die fans Rebecq wel een staande ovatie, maar floten ze de eigen spelers uit. Corentin Fiore probeerde het nog uit te leggen, maar de gewezen Carolo van Standard kreeg de wind van voren. “Ik bedoelde het goed, maar ze begrepen mij niet. Jammer, want ik leef met hen mee. Ik maakte dit ook eens mee met Standard op Geel, plezant is anders. Tegen Eupen moeten we dit zaterdag in elk geval rechtzetten.”