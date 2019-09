Man streamt mishandeling van partner live op Facebook

Riemst - De politie heeft dinsdagavond een man opgepakt na huiselijk geweld in de Sint-Stefanusstraat in Millen, een deelgemeente van het Limburgse Riemst. De man streamde de mishandeling live op Facebook. Zijn partner is met de ambulance afgevoerd.

Op de livevideo’s die de man op Facebook postte, is te zien hoe hij zichzelf filmt met een bebloed gezicht, een deur inbeukt en zijn partner een slag geeft. Er komen ook kinderen in beeld. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst kwam ter plaatse en de man werd gearresteerd. De vrouw is afgevoerd met de ambulance.