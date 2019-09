Hoe werkt een “impeachment”?

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, kondigde dinsdag de start aan van een impeachment-onderzoek tegen Donald Trump. Dat onderzoek is slechts een eerste stap naar een mogelijke afzetting van de Amerikaanse president.

Wat is impeachment?

Impeachment kun je letterlijk vertalen als ‘aanklacht’. Het is een formele beschuldiging die kan leiden tot een proces dat kan eindigen in een veroordeling of een vrijspraak.

Volgens de Amerikaanse grondwet kan zo’n klacht gebeuren op basis van drie argumenten: hoogverraad, omkoping of andere zware misdrijven of overtredingen.

1. Elk lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis of de tweede kamer van het Congres, kan een aanklacht indienen tegen een Amerikaanse burgerlijke functionaris.

De ingediende aanklacht wordt vervolgens voor onderzoek voorgelegd aan één of meerdere commissies binnen het Huis van Afgevaardigden. Voor het onderzoek tegen Trump zou het om de zes commissies gaan waarin nu al onderzoeken lopen tegen de president: justitie, inlichtingendiensten, financiën, buitenlandse zaken, toezicht, budget (ways and means).

De commissies beoordelen de klacht, onderzoeken bewijsmateriaal en doen een aanbeveling. Zijn er volgens hen genoeg redenen voor een vervolging, dan stemt het Huis van Afgevaardigden. Wordt de aanklacht daar met een gewone meerderheid aangenomen, dan is de president impeached – aangeklaagd - maar nog niet verwijderd.

2. Het werkelijke proces voor afzetting speelt zich vervolgens af in de Senaat, het hogerhuis of de eerste kamer van het Congres. Daar wordt een rechtszaak met pleidooien en advocaten gehouden. De Senaat treedt als rechter én jury op.

3. Pas als twee derde van de Senaat de president schuldig acht, wordt hij uit zijn gezag ontzet en moet hij het Witte Huis verlaten.

Wie kan worden aangeklaagd of impeached?

Het Amerikaanse Congres kan een impeachment voeren tegen elke Amerikaanse burgerlijke functionaris, waaronder ook de Amerikaanse president.

Werd ooit al een Amerikaanse president via impeachment uit zijn ambt ontzet?

In de loop van de Amerikaanse geschiedenis werden al verschillende burgerlijke functionarissen uit hun ambt ontzet, maar dat gebeurde nog nooit met een Amerikaanse president.

Wel werden twee presidenten eerder aangeklaagd of impeached. Dat was het geval voor Andrew Johnson (1868) en Bill Clinton (1998). Tegen hen werd, net als tegen Donald Trump, een onderzoek geopend. In beide gevallen leidde dat onderzoek tot de start van een afzettingsprocedure in de Senaat. Zowel Johnson als Clinton werd echter vrijgesproken, omdat geen twee derde van de senatoren voor hun ambtsontzetting was.