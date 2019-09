Onderzoek naar moord vrouw in grensgebied zit op dood spoor, politie hoopt dat tekening daar verandering in brengt

Zelzate - De Nederlandse politie wil het onderzoek naar de moord in Westdorpe nieuw leven inblazen. Eind juni werd in de omgeving van de grens met Zelzate een vrouwenlichaam aangetroffen door een plaatselijke landbouwer, de vrouw was door een kogel in het hoofd om het leven gebracht. Sindsdien is de Nederlandse politie op zoek naar de gouden tip.

Nu probeert het onderzoeksteam de zaak nieuw leven in te blazen, daarvoor schakelden ze een tekenaar in. Omdat een lichaam veel kan veranderen na de dood maakte men een ante-mortemtekening. Op basis van de gezichtsstructuur en gezichtsbouw wordt een schets gemaakt van hoe de vrouw er voor haar dood waarschijnlijk heeft uitgezien.

Daarmee hopen de onderzoekers dat familieleden of bekenden van de vermoorde vrouw haar zullen herkennen. Het lichaam van de vrouw van middelbare leeftijd is half augustus in het Nederlandse Terneuzen begraven. De vrouw werd kort voor ze werd teruggevonden vermoord.

Gouden tip

Na een eerste en een tweede uitzending in het Nederlandse programma Opsporing Verzocht kwamen ruim vierhonderd tips binnen. Veel mensen dachten dat het om de Duitse Monika Ritschel of de Noorse Anne-Elisabeth Hagen zou kunnen zijn. Beide namen zijn uitgesloten door het rechercheteam. Nu hoopt men op de ultieme tip: “Het kan niet dat die gouden tip er niet is”, klinkt het bij de politie.