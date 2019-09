‘Spookluxejacht’ spoelt aan op Nederlands strand, politie staat voor een raadsel

Een groot mysterie: van wie is het spookschip dat afgelopen weekend werd gevonden op het strand van het Nederlandse Noordwijk? Er waren geen opvarenden en de volledig intacte zeilboot stond nergens geregistreerd.

Hij had al wel vaker bijzondere dingen op het strand gevonden. Maar de vondst die Jan van der Putten van schoonmaakbedrijf Gebroeders Van der Putten afgelopen weekend deed, was een unicum. „We maken elke ochtend het strand van Noordwijk schoon. Het begon net licht te worden toen we terugreden, en ik ineens een boot zag liggen.” Jan kwam meteen in actie, omdat hij zelf ook een watersportliefhebber is en weet wat de risico’s zijn. „Ik heb gelijk gekeken of er iemand in lag, maar er was niemand. Het zeil was nog netjes opgevouwen en het luik naar de motor was open. Verder lag er nog een uitgetrokken broek en een ongebruikt zwemvest. Ik heb gelijk de politie gebeld, omdat er misschien iemand overboord geslagen kon zijn.”

De plaatselijke Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) rukte onmiddellijk uit en is groot onderzoek gaan doen. Maar is daar op een gegeven moment ook mee gestopt. „Er is natuurlijk gekeken of er iemand vermist werd, en dat is niet het geval”, legt Lieneke de Kroon van de KNRM uit. „Op een gegeven moment wordt ook een overlevingskans ingeschat van iemand die eventueel te water zou zijn geraakt. Die was op dat moment heel klein, waardoor verder zoeken geen zin had. We hebben eerst gecheckt of er geen lekkage was en daarna de boot vlotgetrokken en naar de dichtstbijzijnde haven gesleept, in IJmuiden.”

Snelle boten

De eigenaar van de boot blijkt moeilijk te vinden. „Je hebt soms een thuishaven op een schip staan, maar dat was nu niet het geval”, legt De Kroon uit. „Er zijn verschillende trackingssystemen voor op schepen, maar die waren er ook niet.” En dat hoeft ook niet, vertelt Edwin Granneman van de Kustwacht. „Het is een beetje afhankelijk van het type schip, maar in principe kan iedereen een boot kopen en zonder te registreren in het water leggen.” Alleen uitzonderlijk snelle boten of boten die bedrijfsmatig worden gebruikt, moeten geregistreerd worden. En als er een marifoon aan boord is, een nautisch communicatiesysteem, is die gecertificeerd waardoor de eigenaar opgespoord kan worden. „Dat was nu niet het geval en dat maakt het zoeken erg lastig”, erkent Granneman.

Het schip is gevonden in Noordwijk en ligt op dit moment in de haven van IJmuiden. Het verdere onderzoek is in handen van de Landelijke Eenheid van de Politie. Woordvoerder Ed Kraszewski: „We houden echt nog met alles rekening”, vertelt Kraszewski. „Met de mogelijkheid dat het is losgeraakt, maar ook dat het kan zijn ingezet bij mensensmokkel of iets met verdovende middelen.”

Buiskappen

Volgens botenhandelaar Jaap Hendrikse van At Sea Yachting is de boot, afgaande op de foto’s, ’goed onderhouden’. „De buiskappen en zeilhuiken zien er in heel goede staat uit”, ziet Hendrikse. „Het is zo te zien een Westerlee, zoals dat heet, en de lengte rond de 27 voet is populair.” Toch gaat het om een ’oud model’. „Ik denk dat deze boot een waarde heeft van rond de tienduizend euro.”

Het is voor Jan van der Putten in ieder geval een vondst die hij niet snel gaat vergeten. „Dit zijn wel bijzondere dingen inderdaad”, vertelt de strandschoonmaker. „Ik heb jaren geleden weleens een klein reddingsbootje van een containerschip gevonden, en die ligt inmiddels in het Juttersmuseum op Texel.”