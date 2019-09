Geen sanctie voor gokkende agenten ‘want er is geen regering’

Antwerpen - Bijna zestig Antwerpse politiemensen werden betrapt op gokken. Maar zolang de Kansspel­com­­missie niet op volle kracht is, komt er geen sanctie. Dat meldt De Standaard.

In de marge van het onderzoek naar de groep Antwerpse politiemannen die mensen zonder papieren arresteerde en beroofde, raakte bekend dat een zestigtal agenten op het internet goksites had bezocht en daar geld had ingezet. Voor ­politiemensen is het verboden om in (online) casino’s te gokken. Het parket van Antwerpen onderzocht de zaak en besloot de dossiers over te maken aan de Kansspel­commissie, die hen een boete kan opleggen. Maar sindsdien is er weinig met de dossiers gebeurd.

On hold

Sinds de regering in lopende zaken is, functioneert de Kansspelcommissie immers niet meer volwaardig - 110 dossiers zijn ‘on hold’ gezet. “Sinds januari van dit jaar is de commissie ontslagnemend, maar door de lopende zaken is een herbenoeming van de leden momenteel onmogelijk”, verklaarde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) na een vraag van Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen).

Doordat in oktober ook het mandaat van de voorzitter van de commissie ten einde loopt, is ervoor gekozen om de hangende sanctiedossiers, waaronder die van de gokkende agenten, voor­lopig te laten voor wat ze zijn. De Kansspelcommissie wilde op die manier procedurefouten voor­komen. Geens verklaarde dat die beslissing is herzien en de achterstand binnen het halfjaar zou worden weggewerkt.

Zwak

Van Hecke is uiterst kritisch voor de commissie: “Het is een constante dat de Kansspel­commissie niet draait zoals het hoort. Dit is slechts één manco uit een hele reeks. (...) We worden het Las Vegas aan de Noordzee: de regel­geving is zwak, wordt niet toegepast en de commissie holt ze ook nog eens zelf uit.”