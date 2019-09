Noodweer in Groot-Brittannië: voor een maand aan regen in één dag tijd

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze wel wat gewoon als het gaan om regen maar de weersomstandigheden van afgelopen dagen zijn zelfs naar Britse gewoonte uitzonderlijk. In Londen viel dinsdag evenveel regen als normaal in een hele maand. Overstromingen bleven dan ook niet uit.

Het milieuagentschap vraagt de Britten om de komende dagen waakzaam en voorzichtig te zijn. Nog tot volgende maand zal het Verenigd Koninkrijk getroffen worden door felle regenbuien, hevige rukwinden en zelfs stormen. Ook de bliksem zou deze week wel eens kunnen toeslaan met een absolute climax op zaterdag, wat de kans op overstromingen doet toenemen. “Dit extreme weer is het gevolg van een jetstream die zich over het zuiden van het land verplaatst”, zegt woordvoerder Grahame Madge. “De jetstream stuurt onregelmatig weer vanaf de Atlantische Oceaan ons land binnen.”

Op dinsdag verstoorde de hevige regenval het werkverkeer in de Britse hoofdstad. Treinen liepen vertraging op en vier ondergelopen metrostations sloten de deuren. Ook was het uitzonderlijk druk in de open stations omdat duizenden Britten er gingen schuilen voor de regen.

Ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk bleef werd men niet gespaard. Sommige gebieden kregen meer dan 50 millimeter regen te verwerken in amper twaalf uur tijd. De regen en donder veroorzaakte hier en daar ook schade aan huizen en openbare gebouwen. Code geel, in het Verenigd Koninkrijk geclassificeerd als ‘mogelijk levensbedreigend’, is van kracht voor bijna alle regio’s.

It's even raining inside Liverpool Street Station pic.twitter.com/2aEUoc4cCo — Charlotte Callear (@CharCallear) September 24, 2019

The Met Office warned of a potential "danger to life" as heavy rain caused travel disruption and flooding to parts of the UK https://t.co/XZvs5VBlr3 — Sky News (@SkyNews) September 24, 2019