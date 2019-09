Broer van afgezette Algerijnse president Bouteflika krijgt vijftien jaar cel

Een militaire rechtbank in Algerije heeft de broer van de afgezette president Abdelaziz Bouteflika, Said Bouteflika, veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij stond terecht voor “aantasting van de autoriteit van het leger” en “complot tegen de autoriteit van de staat”. Dat meldt het officiële agentschap APS woensdag.

Ook generaal ‘Toufik’ en zijn opvolger aan het hoofd van de inlichtingendiensten, Athmane Tartag, moesten zich verantwoorden in de affaire, samen met de algemeen secretaris van de Arbeiderspartij (PT), Louisa Hanoune. De militaire rechtbank van Blida, in het zuiden van Algerije, veroordeelde hen eveneens tot vijftien jaar.

Ook kreeg ex-minister van Defensie en gewezen stafchef van het leger Khaled Nezzar bij verstek twintig jaar cel, net als zijn zoon Lotfi en de bestuurder van de Algerijnse apothekersvereniging, Farid Benhamdine.

Het parket in Blida had dinsdag twintig jaar cel geëist voor Said Bouteflika, een van de sterkhouders van het regime, en voor de andere beklaagden. Het proces ging maandag van start. De media waren niet toegelaten, enkel de advocaten en families van de beklaagden.

Het symbolisch belangrijke proces is het uitvloeisel van een reeks arrestaties in de entourage van Abdelaziz Bouteflika, die begin april moest opstappen na een maandenlange protestbeweging. Er werd toen een onderzoek geopend naar vermoedelijke feiten van corruptie van hoge ex-politici en zakenmannen. Ze zouden geprofiteerd hebben van privileges vanwege hun nauwe banden met het regime van Bouteflika. De broer van de afgezette president en twee ex-bazen van de inlichtingendiensten verdwenen op 5 mei in de cel. Vier dagen later was het aan partijleider Louisa Hanoune.

De verdediging gaf toe dat Hanoune had deelgenomen aan een vergadering met Said Bouteflika en generaal ‘Toufik’ op 27 maart. Een dag eerder had de stafchef van het leger, generaal Ahmed Gaid Salah, publiek het vertrek van Abdelaziz Bouteflika geëist. Een paar dagen erna uitte generaal Gaid Salah beschuldigingen tegen Said Bouteflika en generaals Mediene en Tartag van een complot tegen het leger, zonder hen bij naam te noemen.