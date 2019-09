Greta Thunberg geeft Trump lik op stuk op Twitter

Dat klimaatactiviste Greta Thunberg en Donald Trump geen vrienden zijn, bleek nog maar eens op de recente VN klimaattop in New York. Daar deed de Amerikaanse president de uitspraken van de Zweedse af als ‘fake news’. Toen hij haar nadien op Twitter omschreef als een vrolijk meisje met een rooskleurige toekomst kon de jonge activiste niet anders dan reageren.

Als ogen konden schieten was Donald Trump, die exact vijftien minuten aanwezig was op de klimaattop, doorzeefd met kogels. Greta Thunberg, de jonge klimaatactiviste uit Zweden, kon haar afkeer amper de baas toen de Amerikaanse president de aanwezige pers toesprak over het klimaat.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Toen ze nadien zelf het woord kreeg, was ze woedend en gaf ze de wereldleiders een veeg uit de pan. “Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou op school moeten zitten, aan de andere kant van de oceaan. Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden. Jullie hebben gefaald.”

De beelden van een boze Greta gingen de wereld rond en kwamen ook terecht bij Trump. Hij omschreef haar op Twitter als een gelukkig, vrolijk meisje met een rooskleurige toekomst. Maar Greta was niet opgezet met die omschrijving. In plaats van in te gaan op de reactie van de president, paste ze haar omschrijving op Twitter aan mét de woorden van de president.

