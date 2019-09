Mama met diabetes deelt hartverscheurende foto’s van doodgeboren kindje: “Mijn insulinepomp was verkeerd afgesteld”

Cheyenne Greenwald (20) keek erg uit naar de geboorte van haar zoontje Dean. Maar door medische complicaties werd Dean doodgeboren. “Voor mij is het te laat maar ik wil andere ouders waarschuwen”, zegt Greenwald aan de Mirror Online.

Greenwald, uit de Amerikaanse staat Utah, lijdt aan diabetes type 1. De Amerikaanse ontdekte dat ze zwanger was toen haar menstruatie uitbleef. Een test gaf al snel duidelijkheid en het jonge koppel was door het dolle heen. “Mijn vriend Caden begon meteen alles enthousiast te plannen.” Maar in de zevende maand van haar zwangerschap liep het mis. “Ik begon me ziek te voelen. Ik moest overgeven en ik viel regelmatig bewusteloos. Ik ontdekte dat mijn suikerspiegel erg laag was omdat de pomp, die mij insuline moest geven, verkeerd was ingesteld.”

De jonge vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis en daar kreeg het koppel na vijf uur verschrikkelijk nieuws: hun ongeboren baby was overleden. “Ik was er kapot van. Caden moest een keuze maken: of ik zou natuurlijk bevallen of ik zou ons overleden kindje ter wereld brengen via een keizersnede.” Omdat de overlevingskansen van Greenwald groter waren bij een natuurlijke bevalling, was de keuze snel gemaakt. “Caden wou mij eigenlijk de fysieke pijn besparen, de emotionele was al erg genoeg. Maar we wilden het risico niet nemen.”

Greenwald wil nu andere vrouwen met diabetes waarschuwen. “Laat je medische apparatuur of medicijnen nakijken. Je hoeft niet meteen in paniek te slaan maar je moet alert zijn. Ik wist niet dat het pompje moest ingesteld worden door een dokter. Maak niet dezelfde fout en vraag hulp.”