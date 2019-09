Ouders laten kinderen naakt achter in bos, dakloze man ontfermt zich over hen: “Ze waren hen beu”

Twee kleine kinderen werden eind augustus door de sociale diensten van Oekraïne gered uit een daklozenkamp. De ukken waren daar - naakt en blootsvoets - gedumpt door hun ouders die volgens de lokale media “wilden rusten”. Een 42-jarige dakloze man werd hun ‘babysit’ en deelde zijn karige maaltijden met de kinderen, die hun dorst moesten lessen met water uit een rivier. Een toevallige passant merkte de kinderen op en belde de politie. De ouders werden aangeklaagd voor verwaarlozing.

Andrey (3) en Maksim (2) worden nu in de media vergeleken met Mowgli, het jongetje uit Het jungleboek van Rudyard Kipling. Ze werden per toeval door de 26-jarige Olena Tashevska gezien toen de Oekraïense een ommetje maakte in de buurt van het kamp. “Ik zocht een plekje om even te zonnen toen ik de kinderen opmerkte”, vertelt ze in de lokale media. “Ik zag twee kleine jongens op vuile dekens liggen. Ze waren naakt en extreem vuil.”

De vrouw belde onmiddellijk de politie, die ter plekke kwam met mensen van de sociale dienst. Andrey en Maksim waren ziek, onderkoeld en ondervoed toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. “Ze kunnen amper stappen”, aldus hun behandelende arts. “Ze hebben alle twee een virale infectie.” Volgens de dokters hebben de kinderen nog niet om hun ouders gevraagd.

Weeshuis

Intussen verzamelde de politie en de lokale media meer informatie over de kinderen. Volgens Sergey (42) die zich over de kinderen ontfermde, werden ze afgezet door hun ouders. “Een jong koppel sprak me aan en vroeg me of ik even voor hun kinderen wilde zorgen”, aldus de man. “Ze waren compleet naakt en blootsvoets. De ouders zouden 20 minuten wegblijven, maar kwamen nooit terug.”

Volodymyr Zaitsev (25) en Bozhena Synychka (21) werden door de politie opgespoord en ondervraagd. Volgens de Oekraïense pers waren ze “de kinderen beu” en wilden ze “even rust”. De twee worden aangeklaagd voor verwaarlozing, riskeren een celstraf van vijf jaar en kunnen hun rechten als ouders kwijtspelen. De kinderen verblijven in een weeshuis tot de rechtbank een oordeel velt.