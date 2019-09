Gangsterrapper 6ix9ine wou strafvermindering, maar wacht nu ‘de doodstraf’: “Je bent een ‘snitch’, een rat”

Zijn haren en tanden hebben alle kleuren van de regenboog. Op zijn gezicht, nek, buik, vingers en handen staat overal ‘69’ getatoeëerd, en hij vuilbekt over bitches, niggas, dope, shoot en kill. Maar gangstarapper 6ix9ine – spreek uit: sixnine – is nu vooral loslopend wild. Voor zijn ex-vrienden – echte gangsters – en sommige collega’s die het niet te nauw nemen met de Amerikaanse Law and Order. Want 6ix9ine heeft geklikt bij de FBI. Om zo van een mogelijk levenslange celstraf af te geraken.