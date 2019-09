Drie vennootschappen Thomas Cook failliet verklaard, ook Thomas Cook België

De Gentse ondernemingsrechtbank heeft drie vennootschappen van Thomas Cook failliet verklaard. Het gaat om Thomas Cook België (70 medewerkers), Thomas Cook Retail (5 medewerkers) en Thomas Cook Financial Services, waar geen medewerkers onder vallen.

Touroperator Thomas Cook België mikt op een doorstart voor Thomas Cook Retail België, het grootste deel van het bedrijf. Voor die vennootschap zal bescherming worden aangevraagd tegen schuldeisers via de WCO-procedure (wet op de continuïteit van de ondernemingen, red.). De vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-kantoren en Thomas Cook-kantoren. De WCO-aanvraag voor Thomas Cook Retail België wordt eind deze week of begin volgende week verwacht.

LEES OOK. Noodgreep Thomas Cook is een drama voor 75 mensen, maar strohalm voor 501 anderen: “Beter dan niets”