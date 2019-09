“Garantiefonds schat totale schade op 20 à 25 miljoen euro”

De totale schade van de problemen bij Thomas Cook België bedraagt tussen 20 en 25 miljoen euro. Het Garantiefonds kan die kosten dragen. Dat kondigde minister van Economie en Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) woensdag aan in de Kamercommissie Economie. Het Garantiefonds zet prioritair in op de toeristen die momenteel in het buitenland verblijven. De terugbetaling komt op de tweede plaats, aldus nog Beke.

De minister benadrukte dat het Garantiefonds voldoende middelen heeft om de problemen van Thomas Cook het hoofd te bieden. Het Fonds zelf beschikt volgens de rekening van 2018 over 17,5 miljoen euro. Daarnaast beschikt Thomas Cook zelf over voldoende bankgaranties en is het Garantiefonds zelf herverzekerd.

Momenteel bevinden er zich 13.400 toeristen van Thomas Cook België in het buitenland. Daarnaast zijn er 70.000 pakketreizen geboekt voor dit jaar. Over de boekingen van 2020 zei minister Beke geen informatie te hebben. In het verleden kwam het Garantiefonds tussen voor in totaal 24.000 mensen voor een bedrag van 10 miljoen euro.