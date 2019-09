Keepersdebat bereikt kookpunt: Bayern-voorzitter dreigt met boycot van nationale ploeg, Ter Stegen wordt “beetje gek”

Ophef in Duitsland. Uli Hoeness, de voorzitter van Bayern München, zou ermee gedreigd hebben de nationale ploeg te boycotten. De inzet? Wie er in doel van Die Mannschaft mag/moet staan.

Al maanden woedt er een intens debat in de Duitse voetbalwereld: wie is de beste doelman van het land en moet bijgevolg de nummer één zijn? Manuel Neuer staat al jaren onder de lat en zit intussen aan 90 caps. Maar de 33-jarige doelman van Bayern zag de 27-jarige Marc-André ter Stegen gestaag beter worden als keeper van FC Barcelona.

Ter Stegen wordt intussen aanzien als een van de beste doelmannen ter wereld, terwijl Neuer mede door blessureleed wat van zijn pluimen verloor de afgelopen seizoenen. En toch speelde Ter Stegen, naast dertien oefeninterlands, tot nu toe amper negen wedstrijden met inzet: vijf WK-kwalificatiewedstrijden en vier partijen op de Confederations Cup. Ook tijdens de laatste twee wedstrijden in de EK-kwalificatiecampagne bleef hij 180 minuten op de bank.

Foto: AFP

Geen spijt

“Natuurlijk word ik er een beetje gek van”, zei de Barça-doelman toen aan T-Online. “Je geeft het beste van jezelf en toch sta je niet waar je wil staan. Ik heb duidelijke prioriteiten. Ik wil succesvol zijn en het grote doel is om de eerste doelman van mijn land te zijn. Zij het niet tegen elke prijs. Menselijkheid is belangrijker dan voetbal. Ik wil mezelf nog in de spiegel kunnen kijken.”

Een kritiek is dat Neuer altijd in de schijnwerpers staat in Duitsland, terwijl Ter Stegen zijn land verliet voor Catalonië. “Het is niet makkelijk, maar geduld hoort er nu eenmaal bij. Er zijn momenten waarbij je moet wachten. Maar ik heb geen spijt (van zijn vertrek naar Barcelona, red.). De ervaring van in het buitenland te spelen, heeft mij beter gemaakt.”

Uli Hoeness. Foto: AFP

Hiërarchie

Neuer zelf wilde niet veel kwijt over de zaak, maar Bayern-voorzitter Uli Hoeness mengde zich wel in het debat. “Hij maakt geen aanspraak op een basisplaats”, zei de Duitser over Ter Stegen. “Voor keepers is het anders dan voor veldspelers, je kan niet constant wisselen. De hiërarchie is duidelijk: Manuel Neuer is de nummer één. Hij is al jaren de beste doelman ter wereld. Ja, hij was geblesseerd. Maar het was duidelijk dat enkel hij de nummer één kan zijn wanneer hij terugkeerde op zijn beste niveau. En dat is nu het geval.”

“Ik had meer steun verwacht van de Duitse voetbalbond”, ging Hoeness door. “We hebben precies altijd problemen met de DFB. Eerst het niet meer oproepen van drie van onze spelers (Jerôme Boateng, Thomas Muller en Mats Hummels, red.) en nu dit. Het is niet oké om een ploegmaat publiekelijk te laten spreken. Dit zou enkel met (bondscoach, red.) Löw besproken mogen worden.”

Het een en het ander heeft woensdag geleid tot een dreigement van de Bayern-voorzitter. Volgens Bild zou Hoeness ermee gedreigd hebben om geen enkele speler meer naar de Duitse nationale ploeg te laten gaan als Ter Stegen Neuer vervangt als de nummer één bij Die Mannschaft.