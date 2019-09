Belgische schatkist voor miljoenen opgelicht, 1 man is opgepakt

België heeft ruim 208 miljoen euro roerende voorheffing terugbetaald aan buitenlandse pensioenfondsen die daar volgens de fiscus geen recht op hadden. Dat meldt ‘Knack’ woensdag op basis van een huidige stand van zaken van de FOD Financiën. Een Britse rechtbank heeft aan het magazine bevestigd dat recentelijk één betrokkene is aangehouden in het kader van een Belgisch gerechtelijk onderzoek naar de vermeende fraude.

Het Brusselse parket voert al sinds 2015 onderzoek naar een uitgekiend mechanisme dat de Belgische schatkist in drie jaar tijd dus meer dan 208 miljoen euro heeft gekost. Het gaat om de terugbetaling van ingehouden roerende voorheffing op dividenden.

Volledige teruggave

Wanneer een Belgische inwoner dividenden ontvangt op de aandelen die hij bezit in Belgische bedrijven, gaat de belasting daarop – de zogenaamde roerende voorheffing – automatisch naar de fiscus. Maar buitenlandse pensioenfondsen gevestigd in een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten, mogen daarna de volledige teruggave van die roerende voorheffing vragen.

Tussen 2012 en 2015 heeft de Belgische fiscus honderden van die terugbetalingen uitgevoerd. Achteraf bleek dat de aandeelhouders in kwestie – Amerikaanse, Britse, Ierse en Luxemburgse pensioenfondsen – waarschijnlijk geen recht hadden op de terugbetaling.

Solo Capital

Tussen de documenten waarop het Brusselse parket bij de FOD Financiën beslag liet leggen, zaten nog een pak verdachte aanvragen tot terugbetaling – goed voor nog eens 300 miljoen euro. En niemand is nadien dat geld nog komen claimen. Het gros van de Belgische terugbetalingen verliep via Solo Capital, opgericht door de Britse miljonair Sanjay Shah, die momenteel in Dubai verblijft.

De persoon die aangehouden is, zou volgens Knack de Brit Guenther K. (50) zijn, die in het verleden nog bij Solo Capital had gewerkt. Hij werd net voor de zomer op verzoek van een Brusselse onderzoeksrechter in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd door de Greater Manchester Police. De onderzoeksrechter had daarvoor een Europees aanhoudingsmandaat uitgeschreven. Naar verluidt vecht K. zijn uitlevering aan België aan.