De Nederlandse douane heeft dinsdag tijdens een controle op een schip in de Rotterdamse haven 186 kilo cocaïne onderschept, meldt het Openbaar Ministerie. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met bananen.

De container was afkomstig uit Colombia en had als eindbestemming Rotterdam. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het zogeheten HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.