‘Dansende’ dieven stelen dure Rolex van oudere man aan Centraal Station

Antwerpen - Een oudere man is op 12 juli het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld aan het Centraal Station in Antwerpen. Twee dieven gingen in de Appelmanstraat lopen met zijn Rolex-horloge. Ze maakten gebruik van een techniek die de politie ‘dansen’ noemt.

De twee daders volgen het slachtoffer en spreken hem in het gebrekkig Engels aan. De man voelt zich niet op zijn gemak en wil ontkomen door de straat over te steken. Het duo blijft hem echter volgen. Op straat lijkt een van de daders iets te roepen en steekt hij zijn arm naar hem uit.

Hij wijst naar de grond en steekt dan zijn voet tussen de benen van het slachtoffer. Die techniek noemt de politie ‘dansen’. De andere dader neemt de man bij de schouders vast en schudt hem door elkaar. Op deze manier leiden ze het slachtoffer af en kunnen ze zijn Rolex-horloge stelen.

Foto: FAROEK

Taxi in Diamantwijk

Ze vluchten van de Appelmanstraat de Vestingstraat in. De twee slaan rechtsaf naar de Rijfstraat en zo de Diamantwijk in. Op het einde van de straat gaan ze de Korte Herentalsestraat in. Daar proberen ze een taxi te doen stoppen maar dat lukt niet. Daarna gaan ze te voet verder.

Beide daders zijn rond de 25 jaar oud. De eerste man, die het slachtoffer door elkaar schudt, heeft bruin haar en droeg op het ogenblik van de feiten een witte T-shirt, een witte short en zwarte sportschoenen. De andere is mager gebouwd. Hij droeg een witte T-shirt met zwarte print, een zwarte short, zwarte sportschoenen en een zwarte pet.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Dan vraagt de politie of u contact wil opnemen via het gratis nummer 0800/30 300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook online dit tipformulier invullen.

Foto: Federale Politie

Foto: Federale Politie

Foto: Federale Politie

Foto: Federale Politie