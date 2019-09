Ingebroken in de Porsche van zijn vrouw, maar dan begint miserie pas echt voor bestuurder van Ferrari in Knokke

Knokke-Heist - Een 46-jarige man uit Kortrijk moest zich in de politierechtbank verantwoorden omdat hij met zijn Ferrari wegvluchtte van de politie in Knokke. Toen zijn rijbewijs werd ingetrokken, lapte hij dat aan zijn laars en reed hij door. Bovendien was hij agressief tegen de politie.

“Wat is er, ventje?” Zo vroeg een 46-jarige man uit Kortrijk tijdens de afgelopen oudejaarsnacht aan een politieagent in Knokke-Heist. Het werd het begin van een bijzonder onsympathiek relaas. “Onsympathiek of onbeleefd zijn is nog steeds geen misdrijf. De gemoederen zullen daar verhit geraakt zijn en de politie heeft haar werk niet helemaal naar behoren gedaan”, aldus Koen Stubbe, de advocaat van de beklaagde.

Ingebroken in Porsche op de Lippenslaan

De veertiger was op oudejaarsnacht met zijn Ferrari door Knokke-Heist aan het rijden. Naast hem zat zijn vrouw. Maar toen ze voorbij haar geparkeerde Porsche in de Lippenslaan passeerden, zagen ze dat de lichten brandden. Ze stopten en merkten dat er was ingebroken in de wagen. De man riep er een politiepatrouille bij, maar dat keerde zich tegen hem.

Toen een agent hem wilde controleren, sprong hij in zijn Ferrari en reed hij weg. De agenten zetten de achtervolging in en uiteindelijk zette de man zijn sportwagen aan de kant. Maar in plaats van naar de politie te gaan, stapte hij het dichtstbijzijnde café binnen. Hij bestelde een drankje, zette zich achteraan en weigerde om mee te komen.

Te veel gedronken

Uiteindelijk bleek dat de man iets te veel gedronken had en zijn rijbewijs niet bij zich had. In het politiekantoor gedroeg hij zich agressief, waardoor de politie hem niet kon verhoren. Hij kreeg een rijverbod van zes uur en mocht uiteindelijk beschikken. Maar een uur later merkte de politie hem zowaar weer achter het stuur van de Ferrari op. “Met een Ferrari val je nu eenmaal overal op. Zelfs in Knokke”, aldus zijn advocaat. “De nieuwe ademanalyse was negatief. Maar die man was simpelweg niet goed geïnformeerd door de politie. Hij werd niet verhoord en kreeg zijn sleutels terug. Dus hij ging ervan uit dat hij weer mocht rijden.”

De politierechter veroordeelde het gedrag van de man, maar bleef in zijn bestraffing behoorlijk mild. Hij gaf hem een boete van 1.680 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk, en een rijverbod van vijftien dagen.