Politie redt verwaarloosde hond: “Nog niet beschikbaar voor adoptie”

Brugge - De politie van Brugge heeft een verwaarloosde hond gered. Het dier werd ernstig gewond aangetroffen in een woning in deelgemeente Lissewege. “Dankzij een foto van een buurtbewoner hebben we de hond daar kunnen weghalen”, klinkt het.

Die foto kwam begin vorige week bij de Brugse politie toe. Daarop was de verminkte hond te zien die door zijn baasje aan zijn lot werd overgelaten. De politie ging ter plaatse naar de woning in de Ter Doeststraat in Lissewege. “Het ging om een bouwvallige woning. Toevallig was er iemand in en uit aan het gaan. Om de hond wat eten te geven”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Maar onze mensen zagen inderdaad dat het dier niet goed verzorgd werd en ernstig gewond was.”

De hond werd in beslag genomen en naar het dierenasiel overgebracht. Het ziet er naar uit dat hij er – ondanks de verwondingen – weer bovenop zal komen. De kosten die gemaakt worden, zullen wel voor de eigenaar zijn. En mogelijk wacht die ook nog een extra sanctie. “Er werd een proces-verbaal opgesteld en dat wordt aan het parket in Ieper overgemaakt. Zij specialiseren zich namelijk in dierenmishandeling”, aldus de woordvoerster van de politie.

Bij het Blauwe Kruis in Brugge geniet Omer – zo heet de hond – van de extra aandacht die hij krijgt. “We leggen hem hier extra in de watten”, klinkt het. Wie zich graag over het dier zou willen ontfermen, moet nog even wachten. Hij is momenteel nog niet beschikbaar voor adoptie.