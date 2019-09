Het huis van Béatrice en Patrick werd vernield door de neergestorte Belgische F-16: “We weten zelfs niet of we er ooit zullen kunnen terugkeren”

Afgelopen donderdag stortte een Belgische F-16 neer in Pluvigner, in het westen van Frankrijk, op amper enkele meters van het huis van Patrick en Béatrice Kauffer. “Ons huis is zwaar beschadigd door de F-16. We weten niet zeker of we daar nog kunnen wonen”, zegt het koppel in een interview met ‘La Meuse’.

In totaal werden tien mensen geëvacueerd in Kerdoutel, een piepklein dorpje in de buurt van Pluvigner. Acht inwoners konden inmiddels terugkeren naar hun woning. Alleen het echtpaar Kauffer verblijft voorlopig nog bij vrienden. “Toen de F-16 ons huis beschadigde, dacht ik niet dat we zo veel hulp nodig zouden hebben”, zegt Patrick. “Sommige dingen in huis hebben we zelf hersteld, we droegen daarbij speciale kledij om ons te beschermen tegen nucleaire en chemische stoffen. De veiligheidsperimeter rond de F-16 is nog altijd van kracht. Alleen inwoners mogen de zone binnen.” Zijn vrouw Béatrice is nog steeds onder de indruk van de crash. “Mijn vrouw is in behandeling bij artsen en psychologen. Ze is erg geschrokken.”

Ook buurvrouw Margot Guillaume werd geëvacueerd. “Ik verbleef vier dagen in een hotel. Sinds zondag ben ik terug thuis. Ik probeer binnen te blijven. Mijn kat daarentegen is wel vaak buiten en ze stinkt naar kerosine.” Ook ontmoette Margot de Belgische onderzoekers die ter plaatse zijn. “Of het politie of soldaten waren, weet ik niet. Het waren zeer vriendelijke mensen. Ze hebben een tent in de buurt van mijn tuin gezet waar ze elke dag eten.”

Foto: PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP

Een van de piloten kwam terecht in een hoogspanningslijn Foto: ISOPIX

