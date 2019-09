Makelaar laat beslag leggen op tv-gelden van Beerschot-Anderlecht: “Veel gedoe om niets”

De Nederlandse voetbalmakelaar Futuralis laat beslag leggen op de tv-gelden van de match Beerschot-Anderlecht, die woensdagavond gespeeld wordt op een uitverkocht Kiel. Advocaat Kris Luyckx, die de firma vertegenwoordigt, bevestigt het nieuws, maar wil verder geen commentaar geven.

Futuralis zegt nog zowat 40.000 euro van 1B-club Beerschot tegoed te hebben. De firma regelde de transfer van Ryan Sanusi, die deze zomer Grenoble Foot 38 inruilde voor Beerschot.

Beerschot zegt dat de factuur intussen betaald werd. “Eigenlijk is dit veel gedoe om niets. We hebben Futuralis beloofd om eerstdaags te zullen betalen en dat hebben we ook gedaan. Ze hadden zich deze moeite kunnen besparen”, reageert algemeen directeur Gunter Dieltjens.

Futuralis zegt dan weer de betaling nog niet ontvangen te hebben, waardoor het beslag blijft liggen.