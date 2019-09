Zwarte panter gestolen uit dierentuin, nadat hij over daken van huizen liep

Een zwarte panter die vorige week werd gevangen toen hij in het Franse Armentières over de daken van enkele huizen liep, is verdwenen uit de dierentuin waar hij sindsdien werd opgevangen. De politie is een onderzoek gestart.

De beelden van de panter die over de daken liep en een appartement was binnengegaan, gingen vorige week de wereld rond. Het dier, dat duidelijk tam was, slenterde over de daken en kon uiteindelijk door de brandweer worden gevangen nadat een veearts het roofdier met een pijltje had verdoofd.

Het dier werd nadien naar een dierenpark in Noord-Frankrijk gebracht in afwachting van een definitieve beslissing. Daar is het nu gestolen.

De politie is een onderzoek gestart en is onder meer op zoek naar de eigenares van het dier. Die had onder meer de nagels van de panter laten kort knippen om hem thuis te kunnen houden.

