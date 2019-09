Nabestaanden schietpartij Batman-film lanceren oproep voor strengere wapenwet

Naar aanleiding van de lancering van de film “Joker” hebben de nabestaanden van de slachtoffers van de zogenaamde Batman-moorden in Aurora de beroemde filmstudio Warner Brothers opgeroepen om mee actie te voeren voor strengere wapenwetten.

Negen jaar geleden lieten twaalf mensen het leven toen een schutter een bioscoopzaal in Aurora binnenwandelde tijdens een vertoning van een Batman-film. De duistere trailer van de nieuwe film “The Joker” heeft de nabestaanden van de slachtoffers van het bloedbad dan ook geschokt, zo stelt initiatiefneemster Sandy Phillips in een brief aan Warner Brothers.

In de brief vraagt Phillips, die haar dochter verloor in de schietpartij, dat Warner Brothers op de barricades zou klimmen tegen wapengeweld. De filmstudio kan, zo suggereert Phillips, haar invloed aanwenden en lobbyen voor strengere wapenwetten, fondsen voor slachtoffers spijzen en stoppen met politieke donaties voor politici die ook geld aannemen van de wapenlobbygroep NRA.

In een reactie stelt Warner Brothers dat het bedrijf al langer geld schenkt aan slachtoffers van wapengeweld, inclusief de slachtoffers van de schietpartij in Aurora. De studio beklemtoont voorts dat de film “The Joker” noch de gelijknamige fictiefiguur aanzien mogen worden als een goedkeuring van geweld in de echte wereld.

“The Joker”, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol, vertelt het verhaal van de gelijknamige schurk uit de Batman-verhalen. De film werd onlangs op het festival van Venetië bekroond met de Gouden Leeuw voor beste film.