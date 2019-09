‘Zeester’ officieel geopend: omvangrijkste luchthaven ter wereld is 100 voetbalvelden groot

De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag de megaterminal van Beijing Daxing International Airport officieel geopend. Het gebouw, bijgenaamd de ‘Zeester’, is een ontwerp van architect Zaha Hadid en is zo groot als honderd voetbalvelden. De luchthaven mikt op 45 miljoen passagiers per jaar, maar dat moeten er tot 2025 al 72 miljoen worden.

Tegen 2022 zal China de Verenigde Staten overvleugelen als grootste luchtvaartmarkt ter wereld. Om die fenomenale groei aan te kunnen, was een extra vliegveld in Peking broodnodig. De huidige luchthaven, ten noordoosten van de hoofdstad, ontvangt 100 miljoen passagiers per jaar maar barst uit zijn voegen.

Daarom besloten de Chinese leiders een nieuwe terminal te bouwen, zo’n 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Peking. Niet zomaar een terminal: de ‘Zeester’ – zo genoemd omwille van haar zes vertakkingen – is het grootste gebouw ter wereld en is 143 hectare groot.

Het futuristische bouwwerk, dat tegelijk paradepaardje en prestigeproject is voor de Chinese machthebbers, kostte 120 miljard yuan (ruim 15 miljard euro) en werd in nauwelijks vier jaar tijd opgetrokken.