Kunstwerk dat miljoenen waard is, hing jaren bij bejaarde vrouw aan de schouw

Een kunstwerk van de hand van kunstenaar Cimabue hing jarenlang in de keuken van een vrouw in Compiègne, ten noorden van Parijs. Het werk dateert uit 1280 en is naar schatting liefst zes miljoen euro waard. Het was al jaren vermist.

De vrouw bracht het werk naar het veilinghuis van Compiègne, dat het vervolgens liet onderzoeken door de bekende kunstexpert Eric Turquin. Die twijfelt er niet aan dat het werk van de hand is van de voorname Florentijnse middeleeuwse schilder Cimabue, de bijnaam van Ceno di Pepo. Het werk De bespotte Christus toont Christus te midden van een menigte mannen met een grimmige, norse uitdrukking.

Het schilderij verkeert nog steeds in goede staat en wordt op 27 oktober geveild. Het is de eerste keer in tientallen jaren dat er een tableau van Cimabue onder de hamer gaat. In 2000 werd een veiling bij Sotheby’s in Londen op het laatste nippertje geschrapt, omdat de Britse staat het werk van de kunstenaar voor 7,2 miljoen pond kocht voor de National Gallery.

Experts geloven dat het werk nu minstens 6 miljoen euro zal opleveren, mogelijk meer.