“Tienerterrorist” stampt zwangere vrouw in buik

Deurne - Siraj E.M. (19) en zijn echtgenote Iza D.H. (23) staan in Antwerpen terecht voor het toebrengen van slagen aan een zwangere vrouw in Deurne. Het openbaar ministerie vorderde respectievelijk twee en één jaar cel. Het geradicaliseerde koppel zit momenteel in de cel, omdat het in juni naar Syrië wilde afreizen.

De feiten speelden zich af op 24 februari in de inkomhal van een appartementsgebouw aan het Pastoor Holthofplein in Deurne. De toen dertig weken zwangere Tatiana L. sprak haar bovenbuurvrouw aan over een rondslingerende step.

Iza D.H., die bevriend is met de buur, mengde zich in de discussie, die al snel uitmondde in duw- en trekwerk en wederzijdse slagen. Ze zou de step ook hardhandig tegen de buik van de zwangere vrouw hebben geduwd. Iza D.H. trommelde ook haar echtgenoot Siraj E.M. op, die meteen met drie vrienden ter plaatse kwam.

Hij bekogelde Tatiana L., die net verzorgd werd door twee ambulanciers, met een fietshelm en duwde een van de hulpverleners op de grond, die daardoor zijn pink verstuikte. Daarna gaf hij de zwangere vrouw nog een karatetrap in de buik. Toen ze politiesirenes hoorden, sloegen ze op de vlucht.

Het openbaar ministerie tilde zwaar aan de feiten. “Geweld kan niet getolereerd worden en al zeker niet tegen zwangere vrouwen.” De procureur vorderde twee jaar cel voor Siraj E.J. en één jaar cel voor Iza D.H. De drie andere beklaagden worden vervolgd voor bendevorming, omdat ze deelnamen aan de raid. Twee van hen werden al veroordeeld voor terroristische misdrijven en hoorden vijftien maanden cel tegen zich vorderen. Voor de derde werd een jaar cel geëist.