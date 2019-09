Transcript vrijgegeven: Trump vroeg president van Oekraïne wel degelijk om Biden te onderzoeken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een telefoongesprek in juli wel degelijk verzocht om te onderzoeken of voormalig vicepresident Joe Biden een einde liet maken aan een onderzoek naar een bedrijf waarvoor zijn zoon Hunter werkte. Dat brengt de president in nauwe schoentjes.

Een en ander blijkt uit een samenvatting van het telefoongesprek tussen Trump en Zelenski die het Witte Huis vandaag openbaar heeft gemaakt.

In de tekst staat te lezen dat Trump de Oekraïense president Volodimir ­Zelenski aanspoorde om samen te werken met de Amerikaanse openbaar aanklager. Hij vroeg Zelenski om een onderzoek te starten tegen Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Die vraag was de directe aanleiding voor de Democraten om een impeachmentprocedure tegen Trump te starten.

“Trump heeft duidelijk de wet overtreden’, zei Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, tijdens een verklaring die live werd uitgezonden.

“De president moet zich aan de wet houden. Niemand staat boven de wet.”

De zoon van Biden is volgens Trump betrokken bij het gedwongen vertrek van een Oekraïense aanklager. Trump raadde Zelenski ook aan daarover te spreken met zijn advocaat Rudolph Giuliani.

Kort daarvoor had de regering-Trump voor 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne bevroren. Dat laatste kwam niet ter sprake tijdens het telefoongesprek. Maar de vraag is of Trump op die manier toch Zelenski onder druk zette om belastende informatie over de Bidens boven te spitten. En dat ligt ontzettend gevoelig: Biden is namelijk goed op weg om Trumps grote uitdager te worden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

Of Trump effectief een stap opzij zal moeten zetten, is niet duidelijk. Zo ver zijn we zeker nog niet. Maar de hele affaire brengt hem nu wel in zeer nauwe schoentjes.

Trump woedend

De Amerikaanse president reageert woedend. Hij vindt dat hij de strengst aangepakte president is in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

“Er is geen enkele president in de geschiedenis van ons land die zo slecht behandeld is als ik. De Democraten zitten vol haat en angst”, begon Trump aan zijn dag op Twitter. De VS-president is momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. “Dit mag geen andere president overkomen. Een heksenjacht”, luidde het.

