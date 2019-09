Combi met politiechef aan het stuur botst tijdens parkeren, tot hilariteit van collega’s

Hasselt - Een opmerkelijk filmpje uit de politiezone LRH. Commissaris Eddy G. rijdt met zijn combi nogal wild in de parking en raakt iets. De collega’s in de meldkamer merken het ook op. “Kijk daar. Pok. Hahahaha”, klinkt het vrolijk. Vervolgens rijdt de commissaris achteruit en parkeert zich elders terwijl gewone agenten erop staan te kijken. Het ontlokt de collega’s de schampere commentaar dat “de federale het wel zal oplossen”. Op het eind is de commissaris eindelijk geparkeerd geraakt, waarna de collega’s luid en vrolijk applaudisseren.

Commissaris Eddy G., die onlangs benoemd is als chef van de tucht en erom bekend staat uiterst streng te zijn, geeft de feiten toe. “Hij is in die parking gereden en moest bruusk remmen. Hij dacht dat hij iets geraakt had”, zegt Dorien Baens, woordvoerster van LRH. “Vervolgens heeft hij zich dan op een andere plek geparkeerd. Wat het filmpje niet toont, is dat de commissaris daarna met de eigenaar van de auto waartegen hij vermoedelijk was gereden ­– iemand die bij de stad werkt – ter plekke is geweest. Beiden hebben vastgesteld dat er geen schade was en hebben het zo gelaten. Er is geen pv opgesteld.”

Het filmpje is vorig jaar gemaakt, tijdens het WK voetbal. Er stond toen een groot scherm op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. De politie was toen talrijk aanwezig.