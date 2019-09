Zijn alle Chinezen 70 jaar na de communistische revolutie gelijk, is er nog een Grote Roerganger en zijn ze nog antiwesters?

Op 1 oktober is het groot feest in Beijing. Die dag is het 70 jaar geleden dat Mao op zijn troon ging zitten en een alles­omvattend, communistisch machtsapparaat uitbouwde. Zeven decennia later lijkt het China van de Grote Roerganger onherkenbaar ­veranderd. Op het eerste gezicht is er geen spoor meer van de ideologie van weleer in het land van de miljardairs met hun ­gouden auto’s. Maar dat is gezichtsbedrog.